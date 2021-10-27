В Саратове приставами реализован автомобиль должницы в счет выплаты крупной задолженности по штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Всего нарушительница имела на счету более 900 штрафов за нарушение ПДД на общую свыше одного миллиона рублей. Приставы установили, что ее «Mercedes-Benz GLK 220» находится на территории Московской области. После этого он был арестован.

Однако гражданка так и не выплатила имеющийся долг, поэтому машина была реализована. Вырученных средств хватило на то, чтобы покрыть порядка 600 штрафов ГИБДД. По оставшимся штрафам также применяются меры принудительного взыскания.