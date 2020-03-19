Управление Федеральной службы судебных приставов ограничило доступ во все свои территориальные подразделения, сообщает пресс-служба ведомства.

Ограничение доступа в отделения ФССП связано с рекомендациями министерства труда и социальной защиты РФ, которые были выпущены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

При этом в службе напоминают, что обратиться в к приставам можно через сайт ведомства, или через портал госуслуг. Кроме того, с 23 марта начинает работать единый центр приема устных обращений граждан по многоканальному телефону +7-8452-73-80-04.