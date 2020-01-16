Во время рейда с целью выявления должников на Славянской площади приставы совместно с сотрудниками ГИБДД проверили 40 автолюбителей.

Так, были установлены личности девяти неплательщиков. Большинство из них на месте оплатили штрафы через терминал. Водителям, не имеющих в собственности машину и имущества для описи вручили требования о необходимости погашения задолженности.

Сотрудники Службы напомнили, что должники могут без комиссии снести средства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Там также можно узнать о своих долгах.