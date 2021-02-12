На исполнении в отделении судебных приставов находилось производство о взыскании с жительницы Саратова ущерба, причиненного мошенничеством. Об этом сообщили в областном УФССП.

Ее признали виновной в двух эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и обязали выплатить ущерб в размере свыше 700 тысяч рублей.

В отношении должницы возбудили исполнительное производство. Копии постановлений направлены сторонам в установленном порядке.

На ее недвижимость наложили запрет на совершение регистрационный действий, а на счет взыскание.

После примененных санкций женщина оплатила долг полностью.