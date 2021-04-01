Приставы помогли саратовцу вернуть комфорт в квартире. Об этом сообщили в областном УФССП.

Выяснилось, что мужчина приобрел себе квартиру. С наступлением отопительного сезона оказалось, что в помещении холодно, а из-за повышенной влажности стены покрылись черной плесенью. Экспертиза показала, что причина в отсутствии герметичности заполнений межпанельных швов.

Собственник квартиры не раз обращался с заявлениями об устранении недостатков к УК и застройщику, но его требования не были удовлетворены.

Мужчина обратился с иском в суд. После вручения от приставов Кировского района требования об исполнении судебного решения и предупреждения об уголовной ответственности организации устранила проблему.