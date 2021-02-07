Домой Рубрики Новости Саратова Пристройка к дому полыхала на Автомобильной улице в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пристройка к дому полыхала на Автомобильной улице в Саратове По Новости Саратова - 07.02.2021 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 7 февраля, на Автомобильной улице 64А полыхала пристройка к дому. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, в результате случившегося никто не пострадал. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Завтра отменены занятия для учеников с 1 по 6 класс в Балаковском районе Мошенница прикинулась дочерью жительницы Саратова ради 45 тыс рублей Трое человек скончались в столкновении “Волги” и Chery Tiggo под Саратовом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пристройка к дому полыхала на Автомобильной улице в Саратове Новости Саратова - 07.02.2021 0 Сегодня, 7 февраля, на Автомобильной улице 64А полыхала пристройка к дому. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, в результате случившегося никто не... Завтра отменены занятия для учеников с 1 по 6 класс в... 07.02.2021 Мошенница прикинулась дочерью жительницы Саратова ради 45 тыс рублей 07.02.2021 Трое человек скончались в столкновении “Волги” и Chery Tiggo под Саратовом 07.02.2021 Отменяются занятия для школьников начальных классов Саратова 07.02.2021