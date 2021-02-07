Сегодня, 7 февраля, на Автомобильной улице 64А полыхала пристройка к дому. Об этом сообщили в облспасе.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, в результате случившегося никто не пострадал.

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