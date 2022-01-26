Сотрудницу централизованной бухгалтерии управления образования Новоузенска обвиняли в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.

С 1 января 2016 года по 20 июля 2020 года она искусственно завышала фонд оплаты труда и, после поступления средств на счета учебных заведений, фиктивно включала себя в зарплатные реестры, а потом переводила деньги себе.

Так ей удалось присвоить 1,6 миллиона бюджетных средств.

Суд приговорил ее к двум годам условно, с испытательным сроком 2 года, а также оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Похищенное она вернула.