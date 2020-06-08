На суде коллегия присяжный посчитала убийцу виноватым, но так же попросили о снисхождении. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В городе Аркадак января этого гола около часа ночи, 30-летний мужчина пришел в круглосуточный магазин на улице Ленина за минералкой. Покупатель разговорился через окошко для торговли в ночное время с продавцом. В это время за покупками подошел 38-летний пьяный мужчина. Он с ходу начал толкать второго покупателя и агрессировать в его сторону. Однако оппонент дал дебоширу отпор и повалил его на землю, но злоумышленник не успокаивался, достал нож и пырнул в правый бок 30-летнего мужчину. После сделанного, злодей скрылся с места происшествия, продавец магазина вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего, однако по дороге в медицинское учреждение он скончался.

Злоумышленника признали виновным, но присяжные попросили о снисхождении. На основании вердикта суд вынесет приговор.