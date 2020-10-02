Готовится заседание суда присяжных по уголовному делу двух двоюродных братьев, насмерть забивших своего родственника в Новоузенском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 12 декабря прошлого года два двоюродных брата 27 и 23 лет выпили и решили разобраться с сожителем матери старшего из них. Войдя домой сын начал предъявлять претензии к женщине, а младший решил поучить жизни спящего в комнате 51-летнего мужчину.

Подойдя к нему он обрушил на отчим град ударов. Хозяйке кое-как удалось угомонить буянов и вытолкнуть их из дома.

Те, однако решив, что отчим недостаточно «усвоил урок», вернулись в дом и, выбив ногами запертую изнутри дверь, вновь стали наносить мужчине удары кулаками и ногами по голове. Увидев происходящее, женщина вызвала бригаду «скорой помощи». Медики госпитализировали пострадавшего в лечебное учреждение, где через непродолжительное время скончался.

Старший из братьев своей вину не признал, а младший раскаялся и содействовал следствию.

Уголовное дело рассмотрит суд присяжных.