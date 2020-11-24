Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт 59-летнему рецидивисту, подозреваемому в убийстве друга. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Мужчина жил в заброшенном доме на 2-м Соколовогорском проезде Саратова. 25 июня к нему в гости пришел 44-летний друг и знакомая. Они начали пить, женщина заснула, а мужчины продолжили застолье.

Между ними вспыхнула ссора, гражданин не смог стерпеть название себя лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, схватил нож и напал на обидчика. Тот упал на пол и вскоре скончался.

Злоумышленник перетащил его тело в лесопосадки и завалил ветками. Его труп обнаружила на следующий день молодежь, которая пришла пофотографироваться.

Рецидивист сказал, что убивать никого не хотел, а только оборонялся. Доказательства говорят об обратном.

На основании вердикта судом будет постановлен приговор.





