Коллегия присяжных заседателей признала виновными четырех жителей Энгельсского района в краже, разбое, пособничестве и убийстве, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее сообщалось, что 24-летний мужчина задумал украсть деньги из кассы предприятия в селе Генеральское Энгельсского района. В процессе подготовки преступления сначала был привлечен 42-летний знакомый, с которым вместе изучались способы взлома решеток и сейфов, проводилась слежка за предприятием. Мужчины изучили местонахождение кассы на предприятии, пути подхода и отхода.

Позже к намечающемуся преступлению присоединился еще 25-летний знакомый, работающий в организации. Мужчине обещалось вознаграждение за «слив» информации о предприятии: наличие видеонаблюдения, решеток на окнах, численности работников предприятия и период поступления денег для выдачи заработной платы.

Подготовив план, 13 июля 2019 года, в 00:10, 24 и 42-летние злоумышленники надели на головы шапки с прорезями для глаз, вооружившись огнестрельным оружием и не забыв про инструменты демонтажа решетки, через забор перелезли на предприятие. Младший из участников принялся наблюдать за обстановкой, а старший полез с крыши на второй этаж вскрывать решетку.

Однако, их план в идеале осуществиться не смог. Похитителей заметил 63-летний охранник и 38-летний работник предприятия. Осознав, что их заметили, 24-летний парень выстрелил в охранника и сотрудника предприятия. Охранник скончался на месте, а сотрудник не пострадал. После этого, не довершив начатое, грабители покинули место происшествия.

Через несколько дней злоумышленники были задержаны сотрудниками ГУ МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Стало известно, что ранее, 18 мая 2019 года, этот же 24-летний молодой человек вместе со своим 22-летним приятелем шел по селу Подстепное Энгельсского района. Парни решили «обчистить» один из пустующих домов. Похитители взломали замки на входной двери и поникли внутрь жилища. Поняв, что сами они вынести громоздкое имущество не смогут, на помощь был привлечен 42-летний знакомый.

На следующий день трое сообщников вновь проникли в тот дом и вынесли различное имущество, оставив его во дворе. Уже 20 мая они подогнали «Газель» и загрузили туда наворованное на 533,895 тысячи рублей имущество. Часть их похищенного парни успели продать до того, как их нашли сотрудники правоохранительных органов.

Коллегия присяжных заседателей вынесла всем участникам обвинительный вердикт. Судом на основании вердикта будет постановлен приговор.