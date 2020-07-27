Сегодня на официальном публикаторе появилось постановление об избранных присяжных заседателях в Саратовской области. Сам документ был подписан Александром Стрелюхиным еще 24 июля.

Дополнительный список кандидатов в присяжные заседатели для Саратовского областного суда был составлен на период 2018-2022 года.

Так, наибольшее количество присяжных заседателей было заявлено в Саратове – 1,008 тысячи человек, лидирующими районами оказались Заводской и Ленинский.

Второе место по количеству кандидатов досталось Энгельсскому и Балаковскому районам Саратовской области.

Напомним, что присяжные заседатели – простые люди, избирающиеся социальной программой для суда присяжных. Такие непрофессиональные судьи тоже имеют вес для вынесения вердикта.