Мошенник написал знакомому в мессенджере от имени проститутки, предлагая интимные услуги за деньги.

Потерпевшим оказался 31-летний житель Заводского района Саратова, который в одном из мессенджеров познакомился якобы с девушкой, — сообщили в городской полиции.

После короткого общения таинственная «незнакомка» перешла к делу и предложила интимные услуги за 5000 рублей.

Саратовец перевел всю требуемую сумму на указанную «дамой» карту, но встреча с девушкой легкого поведения так и не состоялась.

Поскольку никакой девушки не было, а от ее имени писал 31-летний знакомый потерпевшего.

Деньги аферист потратил на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Мошенник в настоящее время находится под подпиской о невыезде.