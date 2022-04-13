На притворявшихся юристами мужчин заведены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам ведомства, двое местных жителей зарегистрировали на подставных лиц две организации в сфере оказания юридических услуг. Они получали деньги, не выполняя своих обязательств. Кроме того, если у клиента не хватало денег, они предлагали взять кредит в банке. Осуществляя роль посредников между заемщиком и банком, мужчины получали доступ к оформленным банковским картам.

Для придания фирмам солидности, мошенники нанимали на работу выпускников и студентов-юристов, которые не знали о противозаконной деятельности компаний. По предварительной оценке, общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.

В ходе расследования выявлено 18 эпизодов мошенничества. Фигурантов заключили под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.