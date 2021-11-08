2 ноября на контрольном посту «Озинки» инспекторами Управления Россельхознадзора была выявлена подкарантинная продукция из Казахстана. Об этом сообщает прессс-служба ведомства. 

Было установлено, что на территорию РФ  из Казахстана ввозилась подкарантинная продукция – картофель, капуста и мука общим весом 1,08 тонн без сертификата.

Ввоз продуктов высокого фитосанитарного риска на территорию РФ запрещен, поэтому было выдано предписание на возврат груза.  Перевозчик был привлечен к административной ответственности.

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