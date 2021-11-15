Наличие двух прививок от коронавируса не помогло жительнице Саратова получить возможность посещать общественные места и путешествовать.

Женщина рассказывает в соцсетях, что еще в июле текущего сделала две прививки от ковида.

— На Госуслугах появился QR-код. Я его распечатала, а буквально пару недель назад решила проверить его перед поездкой… И он НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!

Написала в техподдержку, дали временный на 14 дней (он даётся только один раз)! Эти 14 дней сегодня вышли. Код не появился, проблема не решена. На горячей линии отвечают, что этот вопрос рассматривается в течении 30 дней! — сообщает подробности проблемы в группе «Солнечный Саратов» горожанка.

Между тем, прививки у автора поста сделаны, кода нет, тем не менее, сейчас саратовчанка никуда попасть не может.

Пользователи в комментариях советуют столкнувшимся с такой трудностью использовать вместе QR-кодов сертификат о вакцинации.

— Это то же самое, что QR-код. Люди не обязаны иметь с собой «интернет», чтобы показывать код. В первую очередь — это бумага о сертификации, — написала Елена Коновалова в качестве уточнения.