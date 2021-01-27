С 27 января в ТЦ “Триумф Молл” саратовский областной центр медпрофилактики начал вакцинацию от коронавируса.

Отметим, что можно защитить свое здоровье в ДК “Россия”, “Форуме”, ТЦ “Облака” в Энгельсе, вскоре такой пункт откроется в “Тау галерее”.

Корреспондент интернет-издания “Новости Саратова” сообщил, что после заполнения анкеты люди встают в очередь к терапевту, их осматривают и после беседы с терапевтом делают первый укол.

Главврач саратовского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Римма Яхина сообщила, что количество желающих привиться растет. Чтобы защитить свое здоровье, необходимо взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

За три дня до и после прививки нельзя пить алкоголь, повторный укол делают на 21 день. Можно прийти немного позже, но не раньше.

—Вакцины хватает на всех желающих, если будет большой наплыв, подвезем еще из второй поликлиники, тут рядом, — уточнила она.

