Исследователи одной из интернет-площадок для поиска работы выяснили, как жители Саратовской области относятся к прививке от коронавируса.

Оказалось, что только пять процентов работников региона считают, что вакцинироваться до окончания испытаний безопасно, 69 процентов граждан говорят об обратном. Среди последних в основном трудящиеся в сфере производства и рабочий персонал (по 17 процентов). Так считают люди старшего возраста.

Ради того, чтобы безопасно ходить на работу, готовы иммунизироваться 23 процентов жителей региона, 64 процента — нет.

38 процента граждан сказали, что не будут прививаться, даже если у них будет такая возможность в 2021 году и все вакцины пройдут испытания.

По 12 процентов тех, кто предпочел бы российскую или зарубежную вакцины. Отечественные препараты одобряют люди старшего поколения, зарубежную — граждане в возрасте от 18 до 24 лет.

Не пошли бы делать прививку граждане в возрасте от 35 до 44 лет, больше всего среди них женщин — 34 процента.