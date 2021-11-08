Жительницу Энгельса не пустили на публичные слушания городского бюджета Энгельса, несмотря на то, что она принесла справку о прививке. В одной из групп в социальной сети ВКонтакте они подробно рассказала о случившемся.

Как сказали девушке в комитете финансов, для посещения мероприятия необходим принести документ, подтверждающий наличие хотя бы одной прививки. Но при предъявлении справки девушки отказали, сказав, что одной прививки недостаточно.

Втора прививка назначена на 19 ноября, и сделать ее раньше по медицинским причинам нельзя. Тем не менее, девушка получила отказ.

Некоторые комментаторы под постом считают, что это вполне законно, так как согласно новому постановлению, с 8 октября 2021 года чтобы попасть в места массового нахождения людей необходимо наличие двух прививок.

Другие же напротив, советуют девушке обратиться в прокуратуру или суд, утверждая, что такое постановление противоречит конституции.