Приволжская железная дорога поддержала ежегодную международную экологическую акцию «Час Земли». В субботу, 26 марта, с 20:30 до 21:30 была отключена архитектурно-художественная подсветка зданий железнодорожных вокзалов в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балаково, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петров Вале, Котельниково, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Также в рамках акции на ПривЖД отключалась подсветка некоторых административных зданий.

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«Час Земли» – это ежегодная международная акция, проводимая в последнюю субботу марта Всемирным фондом дикой природы (WWF). Организаторы призывают всех выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.