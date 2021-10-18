В Саратовском регионе подвели итоги областного конкурса «Инвестор года».

Церемония награждения прошла в образовательном центре «Точка кипения»

Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина с

участием губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

В номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды» лауреатом стала

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Соответствующий диплом был

вручен заместителю начальника Приволжской железной дороги по взаимодействию с

органами власти Сергею Васильеву.

– Мы представляем одну из самых экологоориентированных компаний в стране, —

подчеркнул Сергей Васильев, – Сотрудники Приволжской железной дороги традиционно поддерживают экологические акции, проводимые в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. В частности, при поддержке ОАО «РЖД» развивается селективный сбор вторичных ресурсов, ликвидируются несанкционированные свалки, высаживаются тысячи деревьев. На железнодорожных предприятиях реализуются десятки «зелёных» проектов. В этом году комплексный план природоохранных мероприятий, реализуемых на ПривЖД, насчитывает более 70 пунктов.

Конкурс «Инвестор года» проводится в Саратовской области с 2007 года и

позволяет поощрить предприятия, которые внесли наибольший вклад в социально-

экономическое развитие региона. За последние 10 лет Приволжская железная дорога

трижды становилась победителем данного конкурса и четырежды — лауреатом.