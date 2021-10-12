С начала года на Приволжской железной дороге отмечается увеличение количества

несчастных случаев в зоне движения поездов. За 9 месяцев подвижным составом было

травмировано 29 человек (в январе-сентябре 2020 года – 16). Из них погибли 19 человек (годом ранее – 10).

Основными причинами травмирования граждан по-прежнему остаются хождение

по железнодорожным путям в неустановленных местах и невнимательность.

Для предотвращения несчастных случаев на полигоне дороги ведется

строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией,

обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также

устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Для минимизации количества несчастных случаев на травмоопасных участках

магистрали организуются профилактические мероприятия и рейды, в которых участвуют железнодорожники и сотрудники транспортной полиции. В ходе мероприятий нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно- разъяснительную работу в детских садах, школах и других учебных заведениях.

С целью профилактики детского травматизма в зоне движения поездов в сентябре

сотрудники Приволжской магистрали провели ряд мероприятий в рамках

профилактического месячника «Безопасную железную дорогу – детям».