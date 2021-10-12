С начала года на Приволжской железной дороге отмечается увеличение количества
несчастных случаев в зоне движения поездов. За 9 месяцев подвижным составом было
травмировано 29 человек (в январе-сентябре 2020 года – 16). Из них погибли 19 человек (годом ранее – 10).
Основными причинами травмирования граждан по-прежнему остаются хождение
по железнодорожным путям в неустановленных местах и невнимательность.
Для предотвращения несчастных случаев на полигоне дороги ведется
строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией,
обновляются пешеходные настилы и системы освещения на станциях, а также
устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности.
Для минимизации количества несчастных случаев на травмоопасных участках
магистрали организуются профилактические мероприятия и рейды, в которых участвуют железнодорожники и сотрудники транспортной полиции. В ходе мероприятий нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно- разъяснительную работу в детских садах, школах и других учебных заведениях.
С целью профилактики детского травматизма в зоне движения поездов в сентябре
сотрудники Приволжской магистрали провели ряд мероприятий в рамках
профилактического месячника «Безопасную железную дорогу – детям».