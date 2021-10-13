За период с января по сентябрь 2021 года Приволжская магистраль (включая

структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней более 3 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты

Саратовской области за 9 месяцев превысили 1,5 млрд рублей (+19% к январю-сентябрю 2020 года). В бюджеты Волгоградской области перечислено более 1 млрд рублей (+3%), Астраханской области – более 518 млн рублей (+11%).

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из

крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.