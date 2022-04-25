В январе-марте 2022 года Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней более 961 млн рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за три месяца составили более 455 млн рублей (+2% к январю-марту 2021 года). В бюджеты Волгоградской области перечислено более 343,5 млн

рублей (+1%), Астраханской области – более 158 млн рублей (+3%).

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.