За период с января по июнь 2021 года Приволжская магистраль перечислила в бюджеты всех уровней около двух миллиардов рублей. Это на девять процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области в первом полугодии превысили 975,7 миллиона рублей (+14 процентов к январю-июню 2020 года). В бюджеты Волгоградской области перечислено более 682,6 миллиона рублей (+три процента), Астраханской области – более 331,6 миллиона рублей (+семь процентов).

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.