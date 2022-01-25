В 2021 году Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней около 4,2 млрд рублей. Это на 11% больше, чем в 2020 году.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 12 месяцев составили более 2 млрд рублей (+16% к январю-декабрю 2020 года). В бюджеты Волгоградской области перечислено более 1,4 млрд

рублей (+4%), Астраханской области – около 696 млн рублей (+9%).

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.