Сотрудники Приволжской железной дороги приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, который проводится с 15 по 18 ноября. В этом году его приурочили ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, отмечавшемуся 15 ноября.

Мероприятие проводится с целью повышения экологической грамотности населения, формирования экологической культуры, развития экологического волонтерства и, как следствие, сокращения экологических правонарушений. ОАО «РЖД» уделяет большое внимание вопросам экологии, в том числе экологическому просвещению. В связи с этим информация о проведении экодиктанта была размещена на объектах пассажирской инфраструктуры и в пригородных поездах, курсирующих по полигону Приволжской железной дороги.

На Приволжской железной дороге реализуется комплекс мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Так, за девять месяцев 2020 года структурные подразделения в границах ПривЖД снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 508 тонн: от стационарных источников – на 15 процентов, или на 102 тонны, от передвижных источников – на 2,8 процента, или на 406 тонн. Сброс загрязненных сточных вод снизился на 11 процентов, или на 0,8 тысячи кубических метров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с января по сентябрь 2020 года на Приволжской железной дороге было сэкономлено более 1,19 тысячи тонн дизельного топлива и 21,764 тысячи киловатт электроэнергии. Их фактический удельный расход снижен на 0,7 процента и 2,6 процента, соответственно.