В рамках Всероссийской акции «Помоги первым!» в залах ожидания железнодорожных вокзалов Астрахани, Саратова и Волгограда прошли мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи. Их провели сотрудники сети клинических больниц «РЖД-Медицина» и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Мероприятия проводились для посетителей и сотрудников вокзальных комплексов.

Организаторы рассказывали о правилах оказания первой доврачебной помощи, а затем отрабатывали их на практике. В частности, участникам акций показывался порядок действий при сердечно-легочной реанимации, попадании инородных тел в дыхательные пути, а также наружном кровотечении.

В конце мероприятий всем участникам раздавались памятки с порядком действий при оказании первой доврачебной помощи.