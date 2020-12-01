Приволжская железная дорога присоединилась к всероссийской профилактической акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проходит с 26 ноября по 1 декабря 2020 года.

На железнодорожных вокзалах Приволжской магистрали были размещены печатные просветительские материалы, направленные на привлечение внимания к проблеме распространения заболевания, организовано аудиоинформирование пассажиров.

Профилактическая работа была также организована во всех лечебных и оздоровительных учреждениях, действующих в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах Приволжской магистрали. В помещениях были размещены плакаты и памятки, посвященные простым и эффективным способам защиты от ВИЧ-инфекции, транслировались тематические видеоролики.

Специалисты клиник сети «РЖД-Медицина» проводили онлайн-лекции для железнодорожников, а также приглашали пройти бесплатное и анонимное экспресс- тестирование для определения ВИЧ-статуса.

С 26 ноября по 1 декабря волонтёры Приволжской магистрали организовывали тематические акции на вокзале и центральных улицах Саратова. В ходе мероприятий железнодорожники раздавали информационные листовки и памятки, информирующие о мерах профилактики опасного заболевания.