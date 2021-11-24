Сегодня состоялась видеоконференция в связи с присуждением Приволжской железной дороге первого места среди железных дорог России по итогам работы в третьем квартале 2021 года. Магистрали вручили свидетельство о победе в сетевом соревновании.

В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО

«РЖД» Сергей Кобзев, начальник ПривЖД Сергей Альмеев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.

– По итогам работы в третьем квартале 2021 года коллектив Приволжской

железной дороги показал очень высокие результаты по всем направлениям деятельности и по решению правления компании признан лучшим в сетевом соревновании.

Сегодняшний успех свидетельствует о том, что все коллективы были нацелены на

лидерство и продолжают целенаправленную работу по достижению высоких

показателей. Символично, что столь положительный результат достигнут в год 150-летия Приволжской железной дороги.

Наряду с ПривЖД в число победителей отраслевого соревнования также вошли

коллективы восьми подразделений холдинга: Приволжской дирекции по

энергообеспечению, Приволжской дирекции по ремонту тягового подвижного состава,

Приволжской дирекции пассажирских обустройств, Саратовского информационно-

вычислительного центра, Саратовского регионального центра связи, железнодорожной

станции Татьянка, Верхнебаскунчакской дистанции пути, эксплуатационного

локомотивного депо Волгоград-Пассажирский. Коллективы ещё трёх подразделений

заняли вторые места отраслевого соревнования и ещё шесть – стали третьими.

– Правлением компании дана высокая оценка нашей работе. Столь значимый успех

достигнут впервые за последние 17 лет. Несмотря на непростую ситуацию в экономике и неблагоприятную эпидемическую ситуацию дорога выполнила необходимые условия

соревнования. Достигнуты хорошие результаты по объёмным и качественным

показателям работы, показателям надёжности и безаварийности, безопасности движения и охраны труда, а также по финансово-экономическим показателям.

Благодарю каждого работника Приволжской магистрали за результаты, которых мы добились сегодня. Важно не только не снижать имеющийся темп, но и удерживать свое положение в рейтинге среди железных дорог! – сообщил Сергей Альмеев.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных на ПривЖД за последние 12

месяцев, было отмечено возведение новых железнодорожных мостов через реки Дон,

Ахтуба, Волго-Донской канал, а также завершение строительства второго пути отстанции имени Максима Горького до станции Котельниково в Волгоградской области.

Главы регионов, территорию которых обслуживает ПривЖД, высоко оценили

сотрудничество с ОАО «РЖД» по развитию транспортной инфраструктуры.

По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, ПривЖД является

стратегическим партнером, который во многом определяет социально-экономическое

развитие региона.

– Ваш коллектив обеспечивает не только финансовую и технологическую

устойчивость Российских железных дорог. Невозможно переоценить важность компании для экономики региона и граждан. Она крупнейший перевозчик и налогоплательщик, надёжный партнёр региональной власти. С каждым годом наше сотрудничество только расширяется, – отметил Валерий Радаев. – В сложный период пандемии вы уделили максимальное внимание сохранению здоровья людей. Были обеспечены беспрецедентные меры санитарной безопасности для пассажиров. Сотрудники проявили ответственность в отношении вакцинации. Ваша компания эталон, на который ровняются другие.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил ключевую роль

железнодорожного транспорта в развитии Волгоградской области.

– В истории Волгоградской области железным дорогам отводится особая роль. В

XIX веке строительство Волго-Донской и Гразе-Царицинской дорог сыграло важнейшую роль в бурном торговом и промышленном развитии Царицина. Во время Сталинградской битвы в кратчайшие сроки построена легендарная Волжская Рокада, которая имела стратегическое значение и внесла существенный вклад в достижение победы, – рассказал Андрей Бочаров. – В настоящее время железнодорожники продолжают реализовывать на территории Волгоградской области серьёзные проекты и мы надеемся на продолжения этой важнейшей работы.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также поблагодарил

Приволжскую магистраль за реализацию ряда масштабных проектов, которые позволили повысить инвестиционную привлекательность региона.

– Мы ценим давние партнёрские отношения с компанией ОАО «РЖД». Благодаря

действующему соглашению в регионе наращивается скорость и объёмы перевозок,

развивается железнодорожная инфраструктуры, строятся подъездные пути к портам и

промышленным предприятиям, создаются дополнительные условия для привлечения

дополнительных инвестиционных потоков. Я уверен, что дальнейшее тесное

сотрудничество с ОАО «РЖД» поможет успешной реализации в регионе крупных

инвестиционных проектов и решению многих социально-значимых вопросов, –

подытожил Игорь Бабушкин.