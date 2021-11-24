Сегодня состоялась видеоконференция в связи с присуждением Приволжской железной дороге первого места среди железных дорог России по итогам работы в третьем квартале 2021 года. Магистрали вручили свидетельство о победе в сетевом соревновании.

В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО
«РЖД» Сергей Кобзев, начальник ПривЖД Сергей Альмеев, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев.

По итогам работы в третьем квартале 2021 года коллектив Приволжской
железной дороги показал очень высокие результаты по всем направлениям деятельности и по решению правления компании признан лучшим в сетевом соревновании.

Сегодняшний успех свидетельствует о том, что все коллективы были нацелены на
лидерство и продолжают целенаправленную работу по достижению высоких
показателей. Символично, что столь положительный результат достигнут в год 150-летия Приволжской железной дороги.

Наряду с ПривЖД в число победителей отраслевого соревнования также вошли
коллективы восьми подразделений холдинга: Приволжской дирекции по
энергообеспечению, Приволжской дирекции по ремонту тягового подвижного состава,
Приволжской дирекции пассажирских обустройств, Саратовского информационно-
вычислительного центра, Саратовского регионального центра связи, железнодорожной
станции Татьянка, Верхнебаскунчакской дистанции пути, эксплуатационного
локомотивного депо Волгоград-Пассажирский. Коллективы ещё трёх подразделений
заняли вторые места отраслевого соревнования и ещё шесть – стали третьими.
– Правлением компании дана высокая оценка нашей работе. Столь значимый успех
достигнут впервые за последние 17 лет. Несмотря на непростую ситуацию в экономике и неблагоприятную эпидемическую ситуацию дорога выполнила необходимые условия
соревнования. Достигнуты хорошие результаты по объёмным и качественным
показателям работы, показателям надёжности и безаварийности, безопасности движения и охраны труда, а также по финансово-экономическим показателям.

Благодарю каждого работника Приволжской магистрали за результаты, которых мы добились сегодня. Важно не только не снижать имеющийся темп, но и удерживать свое положение в рейтинге среди железных дорог! – сообщил Сергей Альмеев.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных на ПривЖД за последние 12
месяцев, было отмечено возведение новых железнодорожных мостов через реки Дон,
Ахтуба, Волго-Донской канал, а также завершение строительства второго пути отстанции имени Максима Горького до станции Котельниково в Волгоградской области.
Главы регионов, территорию которых обслуживает ПривЖД, высоко оценили
сотрудничество с ОАО «РЖД» по развитию транспортной инфраструктуры.
По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, ПривЖД является
стратегическим партнером, который во многом определяет социально-экономическое
развитие региона.

– Ваш коллектив обеспечивает не только финансовую и технологическую
устойчивость Российских железных дорог. Невозможно переоценить важность компании для экономики региона и граждан. Она крупнейший перевозчик и налогоплательщик, надёжный партнёр региональной власти. С каждым годом наше сотрудничество только расширяется, – отметил Валерий Радаев.В сложный период пандемии вы уделили максимальное внимание сохранению здоровья людей. Были обеспечены беспрецедентные меры санитарной безопасности для пассажиров. Сотрудники проявили ответственность в отношении вакцинации. Ваша компания эталон, на который ровняются другие.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил ключевую роль
железнодорожного транспорта в развитии Волгоградской области.

В истории Волгоградской области железным дорогам отводится особая роль. В
XIX веке строительство Волго-Донской и Гразе-Царицинской дорог сыграло важнейшую роль в бурном торговом и промышленном развитии Царицина. Во время Сталинградской битвы в кратчайшие сроки построена легендарная Волжская Рокада, которая имела стратегическое значение и внесла существенный вклад в достижение победы, – рассказал Андрей Бочаров. – В настоящее время железнодорожники продолжают реализовывать на территории Волгоградской области серьёзные проекты и мы надеемся на продолжения этой важнейшей работы.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также поблагодарил
Приволжскую магистраль за реализацию ряда масштабных проектов, которые позволили повысить инвестиционную привлекательность региона.

Мы ценим давние партнёрские отношения с компанией ОАО «РЖД». Благодаря
действующему соглашению в регионе наращивается скорость и объёмы перевозок,
развивается железнодорожная инфраструктуры, строятся подъездные пути к портам и
промышленным предприятиям, создаются дополнительные условия для привлечения
дополнительных инвестиционных потоков. Я уверен, что дальнейшее тесное
сотрудничество с ОАО «РЖД» поможет успешной реализации в регионе крупных
инвестиционных проектов и решению многих социально-значимых вопросов,
подытожил Игорь Бабушкин.

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