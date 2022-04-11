Темпы развития, взятые железнодорожниками в юбилейном году, не снижаются и сегодня.

Подводя итоги работы Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом в 2021 году, невозможно не вспомнить, что ушедший год был юбилейным: Приволжской железной дороге исполнилось 150 лет.

Чем же ознаменовался 2021-й для управления терминально- складским комплексом? Цифры говорят сами за себя. Так, например, волгоградский производственный участок увеличил грузопереработку тяжеловесных грузов к уровню прошлого года на 134%, саратовский производственный участок — на 137%. При этом на грузовом терминале Трофимовский-2 (Саратовский производственный участок) произведена рекордная переработка более 2 млн т щебня, что на треть больше чем в 2020 году.

Астраханский производственный участок увеличил грузопереработку тарно-штучных грузов к уровню прошлого года на 126%.

Не сбавили темпов железнодорожники и в этом году. События, произошедшие только за прошедшие три месяца – яркое тому подтверждение. Так, в марте на грузовом терминале станции Анисовка Приволжской магистрали открыли склад временного хранения, что сделало еще более удобным получение грузов.

Напомним, что до этого на территории региона, в том числе и в Анисовке, действовали только зоны таможенного контроля.

– В новых условиях растаможка грузов и другие обязательные процедуры контроля станут удобнее. Мы ожидаем, что активизируется коммерческая деятельность экспортного сегмента рынка. Это касается не только регионального уровня, но и грузов транспортного коридора «Север-Юг». В условиях западных санкций ждем увеличения грузопотока из стран ближнего зарубежья, Китая, Ирана, – подчеркнул Антон Кравченко.

А чуть более недели назад на грузовом терминале Анисовка были погружены 400 тонн — 7 вагонов — муки. Груз отправляется до станции Астара республика Азербайджан с последующей поставкой в Иран. К слову, с апреля к данному проекту по поставкемуки присоединяется Энгельсский мукомольный завод, договорные отношения с которым дирекция подписала в марте. Ожидаемый ежемесячный объем отгрузки составит 2 тыс.т.

В марте же на грузовом терминале станции Кутум Астраханского региона впервые организована перевалка хлорида кальция. Первая партия – 200 тонн хлористого кальция, упакованного в биг-беги, отправлена в Республику Казахстан. Ежегодно со станции планируется отправлять до 300 тыс. тонн этого вида груза.

Надёжный партнёр

В начале марта в Астрахани прошла 8-я ежегодная конференция «Даунстрим Россия 2022» для нефте- газоперерабатывающей отрасли и нефтехимического производства. Мероприятие было посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

Впервые столь масштабное мероприятие проходило на территории полигона Приволжской железной дороги. Участники мероприятия сЬинтересом ознакомились с развитием терминально-складского комплекса, располагающего сетью грузовых терминалов, оснащенных необходимой инфраструктурой, всей необходимой грузоподъемной, перегрузочной техникой и автотранспортом.

Собственно, участие в подобных форумах для дирекции по управлению терминально-складским комплексом – не в новинку.

Так, например, в конце февраля работники дирекции принимали участие в 5-м Агропромышленном форуме «Саратов-Агро. 2022». Два дня представители АПК и смежных отраслей Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов обсуждали задачи и новые возможности развития рынка АПК в 2022 году, в том числе спектр транспортно-логистических услуг, предоставляемых дирекцией для АПК.



-Находя решения на возникающие трудности, мы открываем для себя новые возможности. На предприятии заложен прочный фундамент для продвижения услуг на рынке грузоперевозок: увеличена скорость терминальной переработки груза, территориальная доступность позволяет потребителю расширить географию интересов. В этом году и последующих периодах будет продолжено участие в государственных программах, а также реализация проектов регионального бизнеса. Дирекция, используя большой положительный опыт работы, развивается в тенденциях современного рынка грузовых перевозок: разрабатывает и осваивает новые услуги, продолжает модернизацию своих грузовых терминалов. В сегменте терминально-складских услуг для нас нет ничего невозможного, — уверен начальник Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Никита Тюрин.