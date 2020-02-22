На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2019 году было направлено более 3,4 миллиарда рублей.

Вчера, 21 февраля, в Саратове состоялся региональный социально-экономический форум, на котором подвели итоги выполнения обязательств Коллективного договора ОАО « РЖД» в 2019 году на Приволжской железной дороге.

– В 2019 году работникам Приволжской железной дороги удалось успешно выполнить основные плановые показатели производственно-финансовой деятельности, обеспечить рост пассажирооборота. С решением производственных задач связано обеспечение безопасных условий труда. На эти цели в 2019 году на полигоне дороги было направлено более одного миллиарда рублей, — сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

Участники форума отметили, что обязательства компании по Коллективному договору ОАО «РЖД» были выполнены во всех структурных подразделениях дороги. На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2019 году было направлено более 3,4 миллиарда рублей.

Полностью выполнены обязательства в части индексации заработной платы. В минувшем году она проводилась трижды и суммарно составила 5,9 процента. В результате зарплата железнодорожников остаётся конкурентной на региональных рынках труда.

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» в минувшем году на Приволжской железной дороге организовано железнодорожное сообщение с аэропортом «Гагарин» в Саратовской области, реконструирован вокзальный комплекс на станции Волгоград-1, завершено строительство вторых путей на участке Ленинск – Заплавное и путепроводной развязки на станции Гумрак.