С началом нового учебного года на Приволжской железной дороге совместно с «КП-Саратов» проводится онлайн-игра «Детям — безопасную железную дорогу».

Одноименный месячник безопасности стартовал в сентябре в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях, где пройдут уроки безопасности, профилактические рейды и другие акции. Железная дорога является зоной повышенной опасности, поэтому, чтобы она стала безопасной для детей, им, находясь вблизи, следует придерживаться определённых правил. Таких как: не ходить по путям, не запрыгивать на подножки движущегося поезда, не перелезать через автосцепные устройства между вагонами, не подниматься на крыши вагонов. Кроме того, громкая музыка в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность, и на железной дороге дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.

Какие еще есть правила и как их правильно соблюдать – узнают участники онлайн конкурса. Он пройдет в сети Instagram на страничке «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov с 14 по 18 сентября. Генеральный партнер игры – Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».

Игра будет включать два несложных задания:

1. Посмотреть видеоролик и ответить в комментариях под постом на вопрос «Почему надо соблюдать правила поведения на железной дороге?»;

2. Установить на свой телефон приложение SafeTrain, сделать скриншот его работы, выложить к себе на страничку в Instagram и указать #Явыбираю #БезопасностьВместесРЖД.

Каждому участнику будет присвоен номер. Выполнившие все два задания получат подарки от генерального партнера игры. Счастливчики будут определены рандомно.

Подведение итогов состоится 18 сентября в прямом эфире в сети Instagram в аккаунте @kp_saratov. Возраст участников от трех до 17 лет. А пока советуем Вам подготовиться и посмотреть вместе с детьми познавательное видео о безопасном поведении на железной дороге.