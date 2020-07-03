За период с января по июнь 2020 года Приволжская магистраль, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней более 1,8 миллиарда рублей.

В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области в первом полугодии 2020 года свыше 840 миллионов рублей. В бюджеты Волгоградской области перечислено около 650 миллионов рублей, Астраханской области – более 303 миллионов рублей.

Железная дорога – один из крупнейших налогоплательщиков, всегда выполняющих налоговые обязательства в срок и в полном объеме. Это является значимым фактором для регионов, так как именно полученные муниципальными образованиями налоги служат источником реализации социальных программ, строительства и ремонта дорог, решения проблем ЖКХ.