Близится к завершению один из самых сложных периодов для вчерашних школьников, желающих продолжить обучение и получить высшее образование. Более двух тысяч абитуриентов со всех уголков страны уже подали документы в Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС.

Выпускница МБОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами Светлана Абеленцева заинтересовалась двумя направлениями подготовки, реализуемыми в Институте: «Управление персоналом» и «Менеджмент». Уже с первых минут посещения приёмной комиссии Светлане Абеленцевой удалось познакомиться с преподавателями и получить консультацию касательно направления обучения. Девушка поделилась, что её особо интересует экономическая сфера, однако говоря о планах в статусе студента она уточнила, что дополнительно планирует посвятить себя внеучебной деятельности. Абитуриент слушает своё сердце и советует другим поступающим опираться на этот фактор выбора вуза и специальности.

Напомним, что ПИУ РАНХиГС продолжает принимать документы не только на программы бакалавриата и специалитета, но и на программы среднего профессионального образования, магистратуры, аспирантуры — бюджет и коммерция. Данил Жирков, выпускник 2021 года по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью», подал заявление на магистерское направление «Экономика». Объясняя смену учебного профиля, абитуриент отметил, что полученные практические навыки работы в сфере общественных коммуникаций в государственном управлении и публичной политике он планирует реализовать в сфере бизнеса. Также Данил Жирков подчеркнул, что обучение в магистратуре – это отличная возможность стать более конкурентоспособным специалистом в карьерной среде.

Приёмная комиссия ПИУ РАНХиГС продолжает свою работу по адресу: Саратов, улица Московская, 164 — вход с улицы Аткарская. Для получения консультации касательно поступления абитуриенты могут обратиться по телефонам: +7-800-234-84-64 и +7-845-265-37-30. График работы: понедельник – пятница — с 9:00 до 17:00, суббота — с 9:00 до 13:00.