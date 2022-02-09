Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает абитуриентов 2022 года на направление подготовки «Прикладная информатика».

Это направление объединяет последние достижения в области информационных технологий и те области, в которых можно применить компьютерные знания: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление.

«Цифровая трансформация общества объявлена в нашей стране как одна из приоритетных национальных целей. Для её реализации необходимы специалисты высокого класса, обладающие фундаментальными знаниями, а также умеющие модернизировать процессы в определённых сферах деятельности. Совместно с работодателями мы смогли определить острую потребность в BI-специалистах, системных аналитиках, project-менеджерах и product-менеджерах, – подчеркнула и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении ПИУ РАНХиГС Анна Мендель. – Проектный подход, формирование навыков командной работы, привлечение экспертов в IT-сфере со всей страны — вот основные принципы обучения по направлению подготовки «Прикладная информатика».

Погрузиться в мир цифровых компетенций старшеклассники могут уже сейчас, а заодно заработать дополнительные 7 баллов к ЕГЭ, в рамках конкурса «Цифровое будущее». Его участники решают кейсы, разрабатывают и интегрируют свои цифровые решения для разных секторов экономики, применяя цифровые навыки в программировании, дизайне, искусственном интеллекте, 3D и других направлениях. Подать заявку необходимо до 1 марта 2022 года.

Получить подробную информацию об этом и других проектах можно в разделе сайта Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС (piu.ranepa.ru) «Проекты, конкурсы для школьников».