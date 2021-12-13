Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС провёл традиционное собрание для абитуриентов и их родителей. Мероприятие было посвящено вопросам приёма в вуз в 2022 году.

Слушателям рассказали о нововведениях в правилах приёма в вузы в 2022 году, об особенностях обучения в Поволжском институте управления, а также о системе профессионального образования России. Также были отмечены особенности направлений подготовки и специальностей Института, количество бюджетных мест. Важными вопросами стали перечень и форма вступительных испытаний, проходные баллы на бюджет, индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приёме на обучение, а также конкурсы, где победители получают дополнительные баллы при поступлении.

Кроме этого, было подчеркнуто, что документы в приёмную комиссию принимаются в электронном виде через личный кабинет поступающего, что является доступной альтернативой личному предоставлению документов и их отправке почтой. Однако, в случае имеющихся возможностей, документы лучше подавать лично.

— До старта приёмной кампании 2022 года остались считанные месяцы. Декабрь позволяет определиться с вузом и направлением обучения, а значит с выбором ЕГЭ. Кроме того, учащиеся школ пока могут заработать дополнительные 7 баллов. Именно поэтому наибольший интерес родителей и абитуриентов вызвали наши интеллектуальные и творческие конкурсы, – отметила заместитель директора, заместитель руководителя приёмной комиссии ПИУ РАНХиГС Елена Сергеева.