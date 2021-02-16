В Заводском районе Саратова продолжают строить приют для бездомных животных по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина. Об этом сообщили в комитете по реализации инвестиционных проектов в строительстве региона.

В 2020 году установили металлический каркас административно-бытового комплекса, возвели вольеры для содержания собак, сделали внутриплощадочную систему канализации и водоснабжения.

Сейчас делают внутренние инженерные системы, весной будут благоустраивать прилегающую территорию.

Приют рассчитан на 314 животных, из них 180 будут в открытых вольерах и 134 в основном здании. В рамках госконтракта работы завершат до 30 июня 2021 года.

