Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о расширении временного приюта для содержания бездомных животных в Гуселке-2. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Сейчас там уже построили новые вольеры, отремонтировали основное помещение, есть условия для стерилизации животных. Сотрудники учреждения отмечают, что раньше все было гораздо хуже.

Оно рассчитано на 150 особей, в нем сделают столько вольеров, операционных и карантинных блоков, чтобы можно было разместить еще 200.

Напомним, что по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина в Заводском районе Саратова строят приют на 300 животных.