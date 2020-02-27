В ходе своего визита в Саратовскую область спикер госдумы Вячеслав Володин встретился с общественниками, представителями зоозащитных организаций, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Вячеслав Володин обсудил с ними проблему приютов для бродячих животных в Саратове. Председатель российского парламента отметил, что для саратовского приюта взят проект из Нижнего Новгорода. Кроме вольерного содержания животных он подразумевает площадки для выгула, отдельные помещения для ветеринарной клиники, «гостиницу» для животных, хозяева которых ненадолго уезжают из города.

— Начать строительство в апреле закончить максимум сентябрем. Собаки из микрорайонов, жилых зон будут в приюте, а дальше определиться нужно с эксплуатацией приюта — передать его зоозащитникам или в городские службы для эксплуатации. Есть пример когда такая же проблема лодочными станциями — была неразрешима и договорились с лодочниками, построили эллинги с последующей их эксплуатацией не ради прибыли, — сказал Вячеслав Володин.

Представитель общественной организации «Зооспас» Елена Григорян отметила, что приют на 300 животных не решит проблему. Она боится, что животные будут не накормлены и придется зоозащитником кормить четвероногих на улицах Саратова, что опять будет вызывать массу недовольства у жителей.

Володин отметил, что Михаил Исаев расширит и приведет приют «Дорстроя» в нормативное состояние к июню. Там могут оставаться больные животные, которых нельзя выпускать в окружающую среду. Тех, кого можно стерилизовать, делать это и выпускать на улицу, но, как считает спикер госдумы, необходимо сделать все, чтобы собак в городе не было.

Для контроля за ситуацией Вячеслав Володин предложил создать общественный совет.