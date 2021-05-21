Глава Саратова Михаил Исаев рассказал об оказании содействия приюту для бездомных животных «РИЧ» в Юрьевке.

Речь идет об объекте, где содержатся свыше 600 собак и около сотни кошек.

— Всю свою деятельность приют осуществляет на благотворительные пожертвования. Оценил лично, в каких хороших условиях живут животные, познакомился с хозяйками объекта. Считаю, что у муниципалитета есть возможность помочь с увеличением количества вольеров и покупкой корма. Кроме того, необходимо наладить системное сотрудничество с приютом «Дорстроя». Соответствующие поручения уже даны, — поделился мэр на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, неделю назад председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал строящийся приют для животных в Заводском районе Саратова. Нарекания вызвали вольеры, которые продуваются и животные могут заболеть.