Приюты для бездомных животных получат гранты Правительства области.

Об этом сообщает председатель облправительства Роман Бусаргин.

— Провел встречу с руководителями приютов для бездомных животных. Обсуждали новые меры поддержки со стороны региона.

Принято решение дополнительно выделить 5 млн рублей, которые будут распределяться в виде грантов на отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных собак. Не менее 70% средств будет необходимо потратить непосредственно на вышеуказанную деятельность. Часть денег можно использовать для создания в приютах новых вольеров. В этом случае из бюджета будет компенсироваться 50% стоимости работ.

Еще одно направление работы — дополнительная помощь в стерилизации животных, которые уже содержатся в приютах. На эти цели выделим еще 1 млн рублей. Сумма не окончательная. При необходимости найдем ресурсы, — отметил Бусаргин.

Напомним, всего на территории региона работают 10 приютов, из которых 8 имеют статус некоммерческих организаций.

В ходе обсуждения с зоозащитниками в Правительстве пришли к выводу, что гранты справедливо распределять между всеми организациями, даже небольшими.