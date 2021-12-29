Сегодня, 29 декабря, Саратов встал в десятибалльных пробках. Администрация города в связи с этим обратилась к саратовцам с просьбой не оставлять личные автомобили на улицах.

-Сейчас в городе зафиксирована сложная дорожная ситуация. В преддверии новогодних праздников увеличилось количество личных автомобилей на улицах, в городе участились ДТП, заторы, из-за чего возникают перебои с движением общественного транспорта.

Нарушения интервала движения автобусов и троллейбусов приводит к увеличению

времени их ожидания пассажирами, — уточнили в администрации.

Также отметили, что проезду общественного транспорта часто мешают припаркованные вдоль проезжей части автомобили. Машины, оставленные в непредназначенных для этого местах, мешают и полноценной уборке снега.