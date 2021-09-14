Проблема отсутствия парковки в центре Саратова до сих пор остается актуальной и нерешенной.

После того, как по указанию председателя ГД Вячеслава Володина власти занялись организацией пешеходного кольца, они совсем забыли об автомобилистах. От этого страдают как местные жители, так и приезжие туристы.

Один из примеров — парк «Липки» на улицы Волжской. Это одно из самых удобных мест для парковки в центре города, однако весь участок усеян запрещающими знаками.

Мест и так мало, так половина еще и разрешена только для инвалидов. Для других желающих подъехать к пешеходной зоне на машине возможности избежать нарушения просто нет — машины местных работников уже заняли всю территорию.

Поставить машину просто некуда, в том числе и туристам, которые приехали полюбоваться на центр Саратова. Приходится платить штраф в 1,5 тысячи рублей.

Гости города рассказывают, что они были бы рады воспользоваться платной парковкой, однако такой просто нет.

Вместо решения проблемы, на этом участке наблюдается такая картина: весь день у «Липок» дежурит некий мужчина, который фотографирует машины нарушителей правил парковки на планшет. Какая польза от этих фотографий для горожан и бескорыстна ли инициатива мужчины, вопрос открытый.

Напомним, люди приезжают в центр не только гулять. Здесь же находится и музыкальная школа, и администрация Волжского района, и Волжский районный суд, и прокуратура, рядом — жилые дома. Парковки отсутствуют у всех зданий.

—Власти постоянно говорят о привлечении в город туристов. Но что делать человеку, приехавшему в Саратов первый раз, и не знающему этой проблемы с парковками в центре города? — интересуются горожане.

Остается два варианта — либо сокращать программу просмотра достопримечательностей, либо увозить из города воспоминания о гостеприимстве и штрафе.

На фоне преобразований, которые происходят в городе, игнорирование вопроса парковок со стороны городской власти кажется неприемлемым.