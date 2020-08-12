Сегодня, 12 августа, в Саратовской областной думе прошло совещание по поводу решения вопроса с обманутыми дольщиками.

Зампред профильного комитета думы Леонид Писной объяснил, что когда у застройщика начинались проблемы, для достройки дома создавали ЖСК.

Когда фонд «Дом.РФ» только начинал помогать дольщикам, ЖСК оказывались не у дел, но благодаря поправкам в федеральное законодательство, которые приняты, в том числе, по инициативе председателя госдумы Вячеслава Володина, ситуация исправилась.

В ряды дольщиков включают тех, кто вступил в члены ЖСК и имеет на руках решение суда об имущественных правах. Имеющие на руках решения суда о денежных выплатах, под действие федерального законодательства не попадают, как и те, кто купил «задвоенные» квартиры, пострадал от мошенников.

— Понятное дело, что мы не оставим этих людей. Но нам надо узнать, сколько их в Саратовской области. Я думаю, 100-150 человек. Тогда уже либо выступать с поправками в федеральный закон, либо решать на региональном уровне, — отметил Леонид Писной.

Начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством регионального минстроя Наталия Согомонова пообещала, что до конца августа депутаты получат такие данные, работа по вопросу продолжится через две недели.

Леонид Писной отметил, что проблему с обманутыми дольщиками нужно решить в течение 2021 года.