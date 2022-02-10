Министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров провел рабочую встречу с многодетными родителями – представителями общественных организаций. Главная тема обсуждения стали вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям.

На встрече присутствовала руководитель Клиники Педиатрии Доктора Трухманова, депутат городского Совета Маркса Юлия Трухманова, руководитель комитета многодетных матерей Маркса Елена Ларион и директор комитета многодетных семей Ирина Алешина.

Сергей Егоров обратил внимание присутствующих, что меры поддержки семей с детьми сегодня являются одним из приоритетных направлений государственной политики. В Саратовской области благодаря выстроенному диалогу с родительскими общественными организациями решаются многие вопросы.

В рамках встречи Юлия Трухманова затронула тему порядка выделения транспорта многодетным семьям. Речь идет о микроавтобусах для семей, имеющих более 7 детей.

«Дело в том, что многие многодетные семьи, которые получили «ГАЗель», не смогли его поставить на учет из-за категории D, предназначенную для пассажирского транспорта. Требуется замена водительских прав и повторное обучение в автошколе. Также семья обязана платить немалые налоги за данный вид транспорта. Льготы на пассажирскую «ГАЗель», у семей отсутствуют», -отметила Юлия Трухманова.

Члены комитета многодетных матерей Маркса предложили внести поправку и изменить термин «микроавтобус» на «легковой автотранспорт, имеющий более 5 мест». Речь идет о любой марке автомобиля. Таким образом, многодетные семьи смогут без проблем поставить на учет ТС и не испытывать проблем с водительскими правами.

Отдельной темой прозвучал вопрос о трудоустройстве, занятости и обучению многодетных родителей. Говорили о льготах в соответствии с трудовым кодексом и дополнительных льготах, предоставляемых работодателями, о порядке досрочного выхода на пенсию, трудоустройстве на временные работы с выплатой материальной поддержки, бесплатном профессиональном обучении и др. Министр отметил, что мнение родительского сообщества очень важно для выстраивания работы в сфере социальной защиты.

«Конструктивный диалог позволяет принимать решения в пользу многодетных родителей. Например, с 1 апреля изменяются некоторые условия назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет. Законопроект будет принят на одном из ближайших заседаний областной Думы», – рассказал министр.

Директор комитета многодетных семей Ирина Алешина подчеркнула важность открытого диалога с органами власти.

«Сегодня мы понимаем, что нас слышат. Многие вопросы решаются. Наша сегодняшняя встреча тому подтверждение», – отметила Алешина.