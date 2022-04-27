В Саратове прошла Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы информационного противодействия распространению идеологии терроризма». Её организатором выступил Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, а соорганизаторами — региональное министерство информации и печати и Антитеррористическая комиссия в Саратовской области.

В работе конференции приняли участие представители органов исполнительной власти, муниципального управления, учёные, научно-педагогические работники из Саратова, а также из других городов России и Республик Беларусь, Таджикистан.

Открывая конференцию, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев обратился к участникам: «Современный экстремизм гораздо ближе, чем нам всегда казалось, он меняет формы, становится более агрессивным и циничным. Его масштабы выходят за рамки отдельных организаций и приобретают государственные очертания, как показала Украина и её сподвижники из европейских стран. Экстремизм в этой стране становится государственной идеологией. Идеология нацизма и экстремизма поддерживается ложной информацией, распространением предвзятых суждений и тенденциозных оценок. Объектом воздействия такого контента становится наша молодёжь. Противостоять фейкам очень непросто. Нам нужно не только активно противодействовать и разоблачать ложь, но и защищать нашу молодёжь, вооружить их навыками критического анализа и рационального мышления. Наша конференция должна выработать подходы к борьбе против новых форм экстремизма и терроризма, предложить механизмы противодействия новым угрозам».

Заместитель министра информации и печати Саратовской области Александр Шугаев отметил, что в условиях информационной войны против нашей страны необходимо оградить молодые умы от радикальных форм и форматов выражения своей деятельности, научить критически воспринимать любую информацию, которая идёт через средства массовой коммуникации.

Представители научного сообщества в своих выступлениях затронули стратегии противодействия идеологии терроризма и экстремизма в цифровом пространстве, аспекты противодействия экстремистской деятельности в сети Интернет.

Живую дискуссию вызвал доклад профессора Академии управления при Президенте Республики Беларусь Александра Ивановского, в котором было подробно рассказано об основных направлениях противодействия информационно-психологическим деструктивным воздействиям в контексте обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Докладчик отметил, что среда государственного управления содержит значительное число рисков, которые имеют тенденцию трансформироваться в угрозы национальной безопасности. Он предложил классификацию вредоносной информации, увязав её с основными угрозами национальным интересам.

Ведущий научный сотрудник Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления РАНХиГС, профессор Антон Маркелов остановился на вопросах формирования гражданственности как способа противодействия манипуляции массовым сознанием.