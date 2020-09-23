У жителей Саратовской области могут быть проблемы с просмотром телепрограмм в воскресенье, 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «РТРС».

В этот день в небе над Саратовской областью начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание.

В Саратовской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября с 11:05 до 12:41.