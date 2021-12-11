Продавец шубы была обманута хитрым мошенническим способом.

Потерпевшей оказалась 26-летняя жительница Саратова, которая пришла в полицию Фрунзенского района заявить о мошенничестве, совершенном в отношении нее.

Молодая женщина рассказала стражам порядка, что накануне дала на сайте объявлений сообщение о продаже шубы.

На объявление откликнулся покупатель, который сразу решил оплатить товар, даже не глядя его вживую. Это почему-то не насторожило девушку.

Оказавшийся мошенником гражданин прислал саратовчанке ссылку, перейдя по которой владелица шубы ввела данные своей банковской карты, с которой злоумышленник тут же списал 47 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В полиции ещё раз напоминают, что нельзя ни под каким предлогом сообщать незнакомым людям и отсылать им данные своих карт.