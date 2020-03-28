Полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД.

22-летняя местная жительно обратилась в отел с заявлением о пропаже денег. Она пояснила, что в ТЦ снимала средства через банкомат, после чего забыла карты в терминале. Злоумышленник не растерялся и воспользовался удачным для него случаем, списав еще три тысячи рублей.

Чуть позже нечистую на руку саратовчанку задержали. Ей оказался 35-летняя продавец магазина, которая ранее не была судима.

Сейчас на девушку завели уголовное дело и запретили уезжать из города.